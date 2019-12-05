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كيف تكتشف وجود مريض نفسي في منزلك على وشك الانتحار؟

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كلينتون يسرى
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- فرويز: انعدام الرغبة وعدم التواصل مع الآخرين أبرز الأسباب

- تدهور سن المراهقة أبرز سبب للانتحار في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، ورغم ارتفاع حالات الانتحار على مستوى العالم، ولكن لم يعتاد المجتمع المصري عليها بصورة مكثفة.

وقال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن معظم الأشخاص المقدمين على الانتحار يعانون من الاكتئاب والانفصام، ولو تحدثنا عن الاكتئاب فإن الشخص الذي يعانى منه تظهر عليه علامات متعددة منها: انخفاض صوته وقلة الكلام، وزيادة فترة النوم، وعدم الرغبة في فعل أي شيء.

فرويز: عدم الرغبة في التواصل
وأشار جمال في تصريحات للفجر، إلى أن هؤلاء الاشخاص يكون عندهم عدم رغبة في التواصل مع الآخرين أو الحديث عن مستقبلهم، ودائما ما يشعرون بأنهم عالة على الآخرين وأنهم يسببون لهم العديد من المشاكل والأذى، ويشعرون بأنهم في حالة الانتحار سوف تستقيم الحياة للآخرين والتخفيف من اعبائهم، كما أن هناك عدة أنواع الاكتئاب منها الاكتئاب التفاعلي.

انفصام أوامر قد يدفع الشخص للانتحار
وأكد: أما الانفصام فإن الشخص المريض به تظهر عليه علامات منها: النظر إلى أعلى أو الابتسام للنفس بصورة متكررة، حيث يتلقى المريض بهذا المرض هوس صوتي وقد يتلقى تعليمات صوتية بالانتحار، ويرفض الإفصاح عن المرض، ولكن إذا تعرض للضغط يجيب بأن هناك أشخاص تتحدث معه.

فرويز: تدهور سن المراهقة السبب الرئيسي
وأوضح استشاري الطب النفسي، أن أكثر سبب للانتحار في المجتمع المصري هو تدهور الحالة النفسية في سن المراهقة، بسبب ضغوط عاطفية أو مالية او اقتصادية أو تعليمية، وهناك أشخاص قلقين مثل الخوف من الامتحان، وتجد علامات عليهم منها رعشة اليد وشحوب الوجه، مشيرا إلى أن نسبة تحملهم ليس كبيره مع أبسط الأسباب تدفعهم إلى الانتحار.

ضرورة تواصل أولياء الأمور من أجل القضاء على الظاهرة
وأضاف أن الحل للقضاء على الانتحار، هو تواصل أولياء الأمور مع أبنائهم باستمرار وضرورة التواصل مع دكتور نفسى.
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الكلمات المفتاحية

الانتحار في مصر استاذ الطب النفسي

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