مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019.. ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019، أبرزها مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة الإسماعيلي ضد طنطا، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT 2.





مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمباراة المقاولون العرب ضد الجزيرة بمطروح، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





الزمالك ضد الشرقية، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

أودينيزي ضد بولونيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش.





مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة نجران ضد الفتح، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والشعلة ضد الشباب في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





جدة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام 5:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:20 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:20 مساءا بتوقيت تونس، و3:20 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

ليستر سيتي ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.





وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش.





مانشستر يونايتد ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.





تشيلسي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.





ساوثهامبتون ضد نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش.





ليفربول ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:15 مساءا بتوقيت تونس، و8:15 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ16"

تولوز ضد موناكو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش،





باريس سان جيرمان ضد نانت، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:05 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:05 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:05 مساءا بتوقيت تونس، و8:05 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السابعة"

اتحاد طنجة ضد أوليمبيك خريبكه، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءا بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءا بتوقيت تونس، و6:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.



