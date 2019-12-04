أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

اتهمت روسيا واشنطن بالتأخير المتعمد لإصدار تأشيرات للمسؤولين الروس المسافرين إلى الولايات المتحدة، وهو أمر قالت إنه قد يؤدي إلى مزيد من الضرر للعلاقات المتوترة بالفعل، وفقا لرويترز.







