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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || روسيا تتهم الولايات المتحدة بتأجيل تأشيرات دخول مسؤوليها عن عمد
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
اتهمت روسيا واشنطن بالتأخير المتعمد لإصدار تأشيرات للمسؤولين الروس المسافرين إلى الولايات المتحدة، وهو أمر قالت إنه قد يؤدي إلى مزيد من الضرر للعلاقات المتوترة بالفعل، وفقا لرويترز.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || القبض على خلية تابعة لداعش في إسبانيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت مصادر، اليوم الأربعاء، القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قرب العاصمة الإسبانية مدريد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || روحاني: طهران لم تغلق نافذة المحادثات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن طهران لم تغلق نافذة المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنه كرر شرط حكومته الثابت بأن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل أي مفاوضات.
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طهران روسيا تتهم الولايات المتحدة روحاني داعش الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران إسبانيا

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