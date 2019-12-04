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روحاني: طهران لم تغلق نافذة المحادثات مع الولايات المتحدة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
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ترجمة: منار طارق
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نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن طهران لم تغلق نافذة المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنه كرر شرط حكومته الثابت بأن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل أي مفاوضات.

تم نشر بيان روحاني على موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت اليوم الأربعاء. ونقلت عنه قوله إنه لا يوجد حاجز من الجانب الإيراني للقاء رؤساء الدول 5 + 1.

هذه إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة

يقول روحاني إنه "عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات غير العادلة، يمكن لرؤساء دول 5 +1 أن يجتمعوا على الفور وليس لدينا مشكلة" مع ذلك.

وأضاف إن إيران ليس لديها خيار آخر سوى تحدي أولئك الذين فرضوا عقوبات على طهران، "لكننا لم نغلق نافذة المحادثات".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إلى الإفراج عن أي شخص أعزل وبرئ تم احتجازه خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين، بعد أسبوعين من المصادمات العنيفة.

امتدت الاضطرابات، التي بدأت في 15 نوفمبر بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود فجأة بنسبة تصل إلى 300 ٪، إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، وتحولت إلى تظاهرات سياسية، كما طالب المتظاهرون من الطبقة العاملة والشباب بتنحي القادة الدينيين.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون "يجب إبداء الرأفة الدينية والإسلامية، وإطلاق سراح الأبرياء الذين احتجوا على ارتفاع أسعار البنزين ولم يكونوا مسلحين ".

ألقى حكام إيران الدينيين باللوم على "البلطجية" المرتبطين بمعارضيه في المنفى والأعداء الأجانب الرئيسيين للبلاد. ولم تعلن طهران عن عدد القتلى الرسمي، لكن قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 208 متظاهرا، مما يجعل الاضطرابات الأكثر دموية منذ انتفاضة 1979.

وقال أحد المشرعين الأسبوع الماضي إنه تم اعتقال حوالي 7000 محتج، وقد رفض القضاء هذه الأرقام.

قالت وزارة الاستخبارات الأسبوع الماضي إنه تم اعتقال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص على صلة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) خلال الاضطرابات، التي تم إخمادها الأسبوع الماضي بسبب حملة أمنية.

نفت مهمة إيران لدى الأمم المتحدة نتائج منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء، رغم أنها لم تقدم أي دليل يدعم ادعائها.

أغلقت إيران الوصول إلى الإنترنت وسط الاضطرابات، مما اعاق الأشخاص داخل البلاد من نشر مقاطع الفيديو والمعلومات الخاصة بهم، بالإضافة إلى منع العالم الخارجي من معرفة حجم الاحتجاجات والعنف. شهدت استعادة الإنترنت في الأيام الأخيرة في معظم أنحاء البلاد ظهور مقاطع فيديو أخرى.

وقال منصورة ميلز، الباحث الإيراني في منظمة العفو: "لقد رأينا أكثر من 200 شخص قُتلوا في وقت سريع للغاية، خلال أقل من أسبوع.. إنه حدث لم يسبق له مثيل في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية".

على الرغم من عدم جذب أكبر عدد ممكن من الإيرانيين إلى الشوارع مثل هؤلاء الذين يحتجون على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، إلا أن مظاهرات ارتفاع أسعار البنزين سرعان ما تحولت إلى عنف أسرع من أي تجمعات سابقة. وهذا يدل على السخط الاقتصادي الواسع الذي يسيطر على البلاد منذ مايو 2018، عندما فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات صارمة بعد انسحابه من جانب واحد من الصفقة النووية بين طهران والقوى العالمية.

منذ الصيف، تصاعدت التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالهجمات التي تلقي الولايات المتحدة باللوم فيها على طهران. في غضون ذلك، بدأت إيران في كسر قيود الطرد المركزي والتخصيب والمخزونات في الصفقة على أمل الضغط على أوروبا لتعرض عليها وسيلة لبيع النفط الخام في الخارج على الرغم من عقوبات واشنطن.
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الكلمات المفتاحية

محادثات ايران مع الولايات المتحدة روحاني و ترامب العقوبات المفروضة على إيران

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