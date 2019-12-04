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هل يضرب مورينيو مانشستر يونايتد؟

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
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جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
حسام مجدي
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يستعد نادي توتنهام الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 4 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو يستعد لخوض أول مواجهة ضد مانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام مواجهته الأولى اليوم ضد ناديه القديم مانشستر يونايتد والذي رحل عنه في عام 2018.

دوافع مورينيو في مباراة مانشستر يونايتد

ويملك مورينيو العديد من الدوافع خلال مباراة مانشستر يونايتد اليوم وبالطبع أول هذه الدوافع هي الفوز في اللقاء لعدة أسباب أهمها أنها أول مباراة يخوضها أمام فريق كبير في الدوري الإنجليزي وأيضا لأنه يريد أن يثبت كفاءته أمام الفريق الذي تم إقالته منه.

كما يرغب جوزيه مورينيو في تحسين مركز توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن التواجد ضمن الأربعة الأوائل في جدول ترتيب الدوري.

مورينيو يهدد مانشستر يونايتد

ولكن على جانب آخر في حالة تمكن مورينيو بالفعل من الفوز على نادي مانشستر يونايتد فإنه سيهدد استقرار الفريق بشكل كبير جدا الفترة القادمة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد من الممكن أن تقوم بإقالة أولي جونار سولشاير مدرب الفريق من عمله في حالة تعرض الفريق للهزيمة على يد توتنهام اليوم.

الكفة تميل إلى مانشستر يونايتد في المواجهات السابقة

وفي آخر 4 مواجهات جمعت بين مانشستر يونايتد وتوتنهام فاز اليونايتد في ثلاثة منها بينما فاز توتنهام في مباراة وحيده.

وسجل مانشستر يونايتد 5 أهداف في مرمى توتنهام في أخر 4 مواجهات بينهم بينما سجل نادي توتنهام 5 أهداف أيضا في أخر 4 لقاءات.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 14 لقاء خاضهت الفريق أيضا حتى الآن.

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الكلمات المفتاحية

مورينيو مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو توتنهام

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