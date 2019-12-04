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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/12/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة الفجر أمس حيث ارتفعت خلال تعاملات الثلاثاء، وتوقعات بأن تستمر في الصعود بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات،  مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  575.06 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته670.91 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 766.73 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,367 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
ارتفعت اسعار الذهب بنحو 8 جنيهات فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   575.06 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر670.91 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر766.73  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,367 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

755 إلى 758

عيار 22 

692 إلى 695

عيار 21

661 إلى 663

عيار 18

567 إلى 568

عيار 14

441 إلى 442

عيار 12

378 إلى 379

الاونصة

23.494 إلى 23.565

الجنيه الذهب

5,288 إلى 5,304

الكيلو

755.429 إلى 757.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 766.73جنيه      

 47.56 $

سعر الذهب عيار 22

 702.85جنيه

 43.60 $

اسعار الذهب عيار 21

670.91جنيه       

41.62 $

اسعار الذهب عيار 18

 575.06جنيه

35.67 $

سعر الذهب عيار 14

447.26جنيه

27.75 $

سعر الذهب عيار 12

383.37جنيه

23.78 $

سعر الذهب عيار 9

287.53جنيه

17.84 $

اسعار أوقية الذهب

23,845 جنيه

1,479 $

اسعار جنيه الذهب

5,367 جنيه

332.95 $

اسعار كيلو الذهب

766,735 جنيه

47,563 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

3 ديسمبر

766.73

670.85

575.06

447.37

383.37

2 ديسمبر

757.55

662.87

568.17

441.91

378.78

1 ديسمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

30 نوفمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

29 نوفمبر

795.34

664.44

569.51

442.95

379.71

28 نوفمبر

754.87

660.52

566.16

440.34

377.43

27 نوفمبر

754.68

660.36

566.36

440.23

377.34

26 نوفمبر

758.09

663.34

568.58

442.22

379.04

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

أسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهر ليصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1 بالمائة ليسجل 1484.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 نوفمبر الماضي.

وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1478.62 دولار للأوقية.
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