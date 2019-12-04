أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/12/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

أسعار الذهب اليوم





توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة الفجر أمس حيث ارتفعت خلال تعاملات الثلاثاء، وتوقعات بأن تستمر في الصعود بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات، مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 575.06 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 670.91 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.73 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,367 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت اسعار الذهب بنحو 8 جنيهات فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 575.06 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 670.91 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 766.73 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,367 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 755 إلى 758 عيار 22 692 إلى 695 عيار 21 661 إلى 663 عيار 18 567 إلى 568 عيار 14 441 إلى 442 عيار 12 378 إلى 379 الاونصة 23.494 إلى 23.565 الجنيه الذهب 5,288 إلى 5,304 الكيلو 755.429 إلى 757.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 766.73جنيه 47.56 $ سعر الذهب عيار 22 702.85جنيه 43.60 $ اسعار الذهب عيار 21 670.91جنيه 41.62 $ اسعار الذهب عيار 18 575.06جنيه 35.67 $ سعر الذهب عيار 14 447.26جنيه 27.75 $ سعر الذهب عيار 12 383.37جنيه 23.78 $ سعر الذهب عيار 9 287.53جنيه 17.84 $ اسعار أوقية الذهب 23,845 جنيه 1,479 $ اسعار جنيه الذهب 5,367 جنيه 332.95 $ اسعار كيلو الذهب 766,735 جنيه 47,563 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 3 ديسمبر 766.73 670.85 575.06 447.37 383.37 2 ديسمبر 757.55 662.87 568.17 441.91 378.78 1 ديسمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 30 نوفمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 29 نوفمبر 795.34 664.44 569.51 442.95 379.71 28 نوفمبر 754.87 660.52 566.16 440.34 377.43 27 نوفمبر 754.68 660.36 566.36 440.23 377.34 26 نوفمبر 758.09 663.34 568.58 442.22 379.04 25 نوفمبر 755.57 661.14 566.69 440.75 377.79 24 نوفمبر 757.20 662.56 567.91 441.70 378.60





أسعار الذهب عالميًا: