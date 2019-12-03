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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3/12/2019.. وتوقعات بارتفاع المعدن الأصفر خلال التعاملات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
خسرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو جنيهان في الجرام، مع توقعات بصعود المعدن الأصفر خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.17 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته662.87 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 757.55 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,303 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
هدأت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  568.17 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر662.87 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر757.55  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,303 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

747 إلى 750

عيار 22 

685 إلى 687

عيار 21

654 إلى 656

عيار 18

561 إلى 562

عيار 14

436 إلى 437

عيار 12

374 إلى 375

الاونصة

23.245 إلى 23.316

الجنيه الذهب

5,245 إلى 5,316

الكيلو

747.429 إلى 749.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 757.55جنيه      

 47.06 $

سعر الذهب عيار 22

 694.43جنيه

 43.14 $

اسعار الذهب عيار 21

662.87جنيه       

41.18 $

اسعار الذهب عيار 18

 568.17جنيه

35.30 $

سعر الذهب عيار 14

441.91جنيه

27.45 $

سعر الذهب عيار 12

378.78جنيه

23.53 $

سعر الذهب عيار 9

284.08جنيه

17.65 $

اسعار أوقية الذهب

23,560 جنيه

1,464 $

اسعار جنيه الذهب

5,303 جنيه

329.46 $

اسعار كيلو الذهب

757,552 جنيه

47,064 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

2 ديسمبر

757.55

662.87

568.17

441.91

378.78

1 ديسمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

30 نوفمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

29 نوفمبر

795.34

664.44

569.51

442.95

379.71

28 نوفمبر

754.87

660.52

566.16

440.34

377.43

27 نوفمبر

754.68

660.36

566.36

440.23

377.34

26 نوفمبر

758.09

663.34

568.58

442.22

379.04

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

23 نوفمبر

757.28

662.63

567.97

441.75

378.64


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب ، ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1469.20 دولار للأوقية.

وسجل سعر التسليم الفوري للذهب سعر 1464.14 دولار للأوقية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 97.876.
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