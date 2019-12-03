أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3/12/2019.. وتوقعات بارتفاع المعدن الأصفر خلال التعاملات

أسعار الذهب اليوم

خسرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو جنيهان في الجرام، مع توقعات بصعود المعدن الأصفر خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.17 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 662.87 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 757.55 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,303 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

هدأت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.17 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 662.87 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 757.55 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,303 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 747 إلى 750 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 656 عيار 18 561 إلى 562 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23.245 إلى 23.316 الجنيه الذهب 5,245 إلى 5,316 الكيلو 747.429 إلى 749.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 757.55جنيه 47.06 $ سعر الذهب عيار 22 694.43جنيه 43.14 $ اسعار الذهب عيار 21 662.87جنيه 41.18 $ اسعار الذهب عيار 18 568.17جنيه 35.30 $ سعر الذهب عيار 14 441.91جنيه 27.45 $ سعر الذهب عيار 12 378.78جنيه 23.53 $ سعر الذهب عيار 9 284.08جنيه 17.65 $ اسعار أوقية الذهب 23,560 جنيه 1,464 $ اسعار جنيه الذهب 5,303 جنيه 329.46 $ اسعار كيلو الذهب 757,552 جنيه 47,064 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 2 ديسمبر 757.55 662.87 568.17 441.91 378.78 1 ديسمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 30 نوفمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 29 نوفمبر 795.34 664.44 569.51 442.95 379.71 28 نوفمبر 754.87 660.52 566.16 440.34 377.43 27 نوفمبر 754.68 660.36 566.36 440.23 377.34 26 نوفمبر 758.09 663.34 568.58 442.22 379.04 25 نوفمبر 755.57 661.14 566.69 440.75 377.79 24 نوفمبر 757.20 662.56 567.91 441.70 378.60 23 نوفمبر 757.28 662.63 567.97 441.75 378.64









أسعار الذهب عالميًا:



