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اتحاد الصناعات: منظومة مدينة الأثاث في دمياط تفتح نفس المصنع
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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أمنية فوزي
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قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن حجم واردت مصر في الأثاث 85 مليون دولار، متابعًا: "منظومة مدينة الأثاث في دمياط تفتح النفس للمصنع".
وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "صوتنا وصل كصناع للعالمية"، لافتًا إلى أن هناك تنظيم رائع وشكل صناعي رائع في مدينة دمياط للأثات.
واستكمل رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات،: "يجب أن نمتلك نفس التكنولوجيا التي يمتلكها المنافسين العالميين، ويجب التطور لإرضاء الذوق العام المحلي والعالمي، بالإضافة إلى التسويق الجيد؛ حتى تصل مدينة الأثاث بدمياط للعالمية".
وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "صوتنا وصل كصناع للعالمية"، لافتًا إلى أن هناك تنظيم رائع وشكل صناعي رائع في مدينة دمياط للأثات.
واستكمل رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات،: "يجب أن نمتلك نفس التكنولوجيا التي يمتلكها المنافسين العالميين، ويجب التطور لإرضاء الذوق العام المحلي والعالمي، بالإضافة إلى التسويق الجيد؛ حتى تصل مدينة الأثاث بدمياط للعالمية".
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