Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد الصناعات: منظومة مدينة الأثاث في دمياط تفتح نفس المصنع

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:21 م
Advertisements
مدينة دمياط للاثاث
مدينة دمياط للاثاث
أمنية فوزي
Advertisements
قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن حجم واردت مصر في الأثاث 85 مليون دولار، متابعًا: "منظومة مدينة الأثاث في دمياط تفتح النفس للمصنع".

وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "صوتنا وصل كصناع للعالمية"، لافتًا إلى أن هناك تنظيم رائع وشكل صناعي رائع في مدينة دمياط للأثات.

واستكمل رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات،: "يجب أن نمتلك نفس التكنولوجيا التي يمتلكها المنافسين العالميين، ويجب التطور لإرضاء الذوق العام المحلي والعالمي، بالإضافة إلى التسويق الجيد؛ حتى تصل مدينة الأثاث بدمياط للعالمية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مدينة دمياط للاثاث دمياط الرئيس السيسي اخبار

أخبار تهمك

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ أقل من ساعة

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي ON SPORT «هدف رمضان صبحي»

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعة و 23 دقيقة

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ ساعة الا ربع

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الزيني: مدينة دمياط الجديدة للأثاث هدية من رئيس الجمهورية (فيديو)

صناعة الأثاث: مبادرة جديدة لتيسير اشتراك شركات الأثاث المصرية في المعارض

صادرات القطاع تسجل 220 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لتطوير صناعة الأثاث

"الحلو": الأثاث ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة

غرفة صناعة الأخشاب وسفارة بيلاروسيا تختتمان أول دورة تدريبية في التصميم وإنتاج الأثاث

أحمد البسيونى: ندعم صناعة الأثاث المصري لإستعادة الريادة العالمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status