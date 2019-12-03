اتحاد الصناعات: منظومة مدينة الأثاث في دمياط تفتح نفس المصنع

قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن حجم واردت مصر في الأثاث 85 مليون دولار، متابعًا: "منظومة مدينة الأثاث في دمياط تفتح النفس للمصنع".



وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "صوتنا وصل كصناع للعالمية"، لافتًا إلى أن هناك تنظيم رائع وشكل صناعي رائع في مدينة دمياط للأثات.



واستكمل رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات،: "يجب أن نمتلك نفس التكنولوجيا التي يمتلكها المنافسين العالميين، ويجب التطور لإرضاء الذوق العام المحلي والعالمي، بالإضافة إلى التسويق الجيد؛ حتى تصل مدينة الأثاث بدمياط للعالمية".

