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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:59 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي مانشستر سيتي وبيرنلي ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020 الدور الأول، يحتضن ملعب تيرف مور اليوم لقاء بين بيرنلي ونظيره مانشستر سيتي بمواجهة ستكون نارية للسيتيزين الذي فشل بالإنتصار في اللقاء الماضي، حيث يدخل المان سيتي صاحب المركز الثاني اللقاء رافعاً شعار لا محال من الهزيمة وذلك من أجل الأقتراب من الصدارة ، ونذكركم بأن فرق ليفربول بالصدارة بينه وبين مانشستر سيتي بفارق 11 نقطة ، حيث يحتل المواطنين المركز الثاني برصيد 29 نقطة ، على الجانب الآخر نادى بيرنلي يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة ويسعي اليوم في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط خصوصاً أنه سيخوض اللقاء اليوم على ملعبه وسيواجه فريق كبير بحجم نادى مانشستر سيتي.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق عصام الشوالي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 3 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر سيتي وبيرنلي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة المان سيتي اليوم ضد بيرنلي هي كلا من : ايدرسون في حراسة المرمي، ووكر ، ستونز، فيرناندينهو، ميندي، جاندوجان، سيلفا، رياض محرز، دي بروين، ستيرلينج، خيسوس.

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