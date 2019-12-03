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يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر kora star كورة لايف PLUS رابط ماتش السيتي «قناة مفتوحة»

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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بوابة الفجر
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«يلا شوت Match TIME» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر mancity كورة لايف
 

يواجه فريق بيرنلي مانشستر سيتي في العاشرة والربع من مساء اليوم الاثنين على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على فرصة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر mancity

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وبحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

ولعب الفريق حتى الآن 14 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 2، وخسر في 3.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر mancity
مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، بينما فريق بيرنلي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ولعب فريق بيرنلي 14 مباراة، انتصر في 5، وتعادل في 3، وخسر في 6.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر mancity
مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وسيحاول مانشستر سيتي أن يحسم الأمور مبكراً للغاية، حتى لا يفقد المزيد من النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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