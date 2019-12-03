نتيجة مباراة الاهلي وبني سويف اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر مجانًا ON SPORT HD 2

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره بني سويف، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد بني سويف، في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت تونس، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بني سويف

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد بني سويف، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ON SPORT.





بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بني سويف كول كورة COOLKORA

يسعى الأهلي للصراع على اللقب بتحقيق فوزه الأول في البطولة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





بينما يتطلع بني سويف، لتحقيق أولى مفاجأت البطولة، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الأهلي في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي محمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي، وجونيور أجايى Alahly ONLINE.





يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد بني سويف

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بني سويف، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الأولى، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.



