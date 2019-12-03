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«يلا شووت» yallalive مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

 

يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني رينيه فايلر، لمداواة جراحه الأفريقية بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من خلال تحقيق الفوز محليا في بطولة كأس مصر.

 

وكان الأهلي ودّع بطولة كأس مصر مبكرا في الموسم الماضي، بعد خسارته أمام نظيره بيراميدز بهدف نظيف، سجله إيريك تراوري ضمن منافسات دور الـ16.

 

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب المباراة المُرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد بني سويف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الغد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف

تنطلق مباراة الأهلي وبني سويف، في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الحالي بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

 

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر الان 3-12-2019 في كاس مصر live

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وسيحاول الأهلي أن يستغل فارق الخبرات والامكانيات في حسم الأمور مبكراً حتى لا يحدث أي أمر مفاجيء.

 

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر الان 3-12-2019 في كاس مصر live

 

خاصة أن مثل هذه المباريات إذا لم تحسم مبكراً من الفريق صاحب الخبرة فستدخل في منحنى صعب للغاية، خاصة أن الفريق الآخر يكتسب الثقة بشكل كبير.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بني سويف

تقام مباراة الأهلي ضد بني سويف، على استاد "القاهرة الدولي"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريًا فور انطلاقها، عبر قناتي "تايم سبورت"، و"أون سبورت".

 

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

 

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر الان 3-12-2019 في كاس مصر live

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

 

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