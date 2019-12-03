« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي On SPORT اونلاين PLUS

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، بعد أعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الاهلي وبني سويف، مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، بث مباشر مباراة الاهلي، بث مباشر ماتش الاهلي وبني سويف، مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف، الاهلي وبني سويف بث مباشر.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء موعدًا على ستاد القاهرة الدولي.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، كان الأهلي قد استهل مشواره في النسخة قبل الماضية من بطولة كأس مصر بمواجهة بني سويف عندما فاز بخمسة أهداف دون رد، ثم فاز على الداخلية في دور الـ 16 بهدفين، قبل أن يودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام النادي الأسيوطي بهدف نظيف.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، وخسر الأهلي في مباراة دوري المجموعات بدوري أبطال افريقيا، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي مساء يوم الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي برادس.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، وكان آخر لقاء بين الفريقين فى دوري الأبطال نسخة 2017، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفريق التونسي الفوز في سوسة بهدفين مقابل هدف، ورد الأهلي في لقاء الإياب في برج العرب، وحقق الفوز بنتيجة 6-2.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





قائمة الاهلي





في حراسة المرمى: شريف اكرامي وعلي لطفي .

في الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم .

في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج .

في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.





يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.









موعد مباراة الأهلي وبنى سويف في الكأس

تنطلق مباراة الأهلي وبني سويف في تمام السابعة والنصف، ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الأفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف مدافع الفريق ليضطر الفريق الأحمر للعب بعشرة لاعبين قرابة الـ80 دقيق، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف في كأس مصر





مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف في كأس مصر





مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف في كأس مصر





مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف في كأس مصر





الأهلي يُخطط لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب بنى سويف

ويخطط الأهلي في مواجهة بنى سويف لاستعادة نغمة الانتصارات، خاصة أن الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي لم يتعرض الفريق لأى هزيمة، ويحتل الفريق صدارة بطولة الدوري العام، إلا أن الفريق الأحمر يعاني من غياب عدد من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم التونسي علي معلول الذي أصيب خلال مواجهة النجم الأخيرة ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن 10 أيام، ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود.





فايلر يحذر لاعبي الأهلي من مفاجأة الكأس

وعقد فايلر جلسة فنية مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة إغلاق الملف الأفريقي، مؤكدًا أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلاً عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديدًا للفرق الكبيرة، وشدد فايلر للاعبين خلال الجلسة أيضًا ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الأفريقي ومباراة الهلال السوداني، وأن يكون التركيز موجهًا فقط لمباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة وهو النظام المتبع داخل الفريق منذ تولى فايلر المسئولية الفنية خلفًا لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم 3 من ديسمبر، ضمن مباريات دوري المحترفين الانجليزي للمحترفين، مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى كلا من الفريقين مساء اليوم، على ارض ملعب ووكرز، ضمن منافسات الاسبوع ال15 من بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين، يلا كورة مشاهدة مباربات اليوم فى تغطية مباشر للمباريات.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي فى نقل مباشر لايف، مشاهدة مباراة اليوم ضمن الاسبوع الخامس عشر من الدوري الانجليزى للمحترفين من خلال موقع كورة اون حيث يستضيف ملعب تيرف مور مباراة اليوم، ويمكن متابعة اللقاء اون لاين عبر البث المباشر لموقعنا، مشاهدة مباريات اليوم من البطولة الانجليزية يوتيوب مباشر.

موقف الفريقين فى جدول البطولة





بث مباشر مباراة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدورى الانجليزي، حيث يحتل الترتيب الثالث من البريميرليج بعدد 29 نقطة، نتابع البث المباشر تحديث مستمر.





يدخل فريق بيرنلي المباراة، حيث يحتل الترتيب 10 ويمتلك 18 نقاط، نتابع البث المباشر بدون تقطيع.





مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر





كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق مانشستر سيتي مع فريق بيرنلي ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الانجليزى فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.





دوري المحترفين الانجليزى

مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي

الساعة 10:15 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى السعودية

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى الأردن

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى فى سوريا

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فى فلسطين















