بعد نهاية حفل الكرة الذهبية.. محمد صلاح يدخل تاريخ العرب برقم قياسي جديد



نجح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في دخول تاريخ العرب، بعدما أصبح أول لاعب عربي يحصل على المركز الخامس في سباق جائزة الكرة الذهبية.



وتمكن نجم الفراعنة محمد صلاح من تخطي رقمه في الموسم الماضي، والذي حصل فيه على المركز السادس في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.



واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني المركز الأول في القائمة، وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي المركز الثالث، بينما جاء السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع، بينما أتى المصري محمد صلاح خامسا، نجما نادي ليفربول الإنجليزي.



وحصد كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على المركز السادس، واحتل الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في المركز السابع، وأتى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في المركز الثامن، وجاء البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز التاسع، بينما احتل الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز العاشر.

أسدل الستار مساء أمس الأثنين، على حفل الكرة الذهبية "Ballon D'Or" لأفضل لاعب في العالم عم 2019، التى تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بحضور عدد كبير من اللاعبين القدامى ونجوم كرة القدم الحاليين من بينهم محمد صلاح، بالإضافة إلى بعض رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لكبار الأندية والمنتخبات.وشهد الحفل حصول ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، بعد حصوله على المركز الأول، متفوقا على الثنائي الهولندي فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى حصول الدولي المصري محمد صلاح على المركز الخامس في القائمة.