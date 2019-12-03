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باتريس كارتيرون يحلم بالبطولة الأولى فى مصر مع الزمالك.. ماذا قدم مع الأهلى ووادي دجلة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
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كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، ليعود مرة أخري المدرب الفرنسي لقيادة فريق مصري بعدما قاد وادي دجلة والأهلي عبر بوابة القلعة البيضاء.

ويعاون كارتيرون في مهمته بقيادة الزمالك سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال، ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة غدا الثلاثاء لإستلام مهمته رسميا.

وكانت أخر تجارب كارتيرون فى المغرب بقيادته فريق الرجاء البيضاوي قبل أن يرحل عن صفوف الفريق وقاد كارتيرون الرجاء فى 23 مباراة فاز خلالهم فى 13 مباراة وتعادل فى 6 مباريات وخسر فى 3 مباريات.

ماذا قدم كارتيرون مع وادي دجلة

قاد باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك وادي دجلة موسم 2015_2016 فى 31 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 17 مباراة وتعادل فى 9 مباريات وخسر فى 7 مباريات. وحقق الفىيق المركز الخامس ببطولة الدوري المصري تحت قيادته.

ماذا قدم كارتيرون مع النادي الأهلي

لم يحقق باتريس كارتيرون نجاحات مع النادي الأهلي او اى بطولات، والتى لم تستمر سوي أشهر قصيرة من يونيو حتى نوفمبر 2018 خاض خلالها العدد الأكبر من المباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وبالفعل وصل كارتيرون للمباراة النهائية أمام الترجي التونسي ولكنه فشل فى الفوز باللقب بعد الفوز فى القاهرة بثلاث أهداف لهدف والخسارة فى رادس بثلاثيه، وفشل أيضا فى تحقيق البطولة العربية وخرج أمام الوصل الإماراتي، لتقرر إدارة الأهلي رحيله.

وقاد كارتيرون النادي الأهلي فى 21 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر فى 3 مباريات فقط.

وقررت إدارة نادي الزمالك إسناد المهمة لباتريس كارتيرون بعد إقالة المدرب الصربي للفريق ميتشو سريدوفيتش بسبب سوء النتائج بعد الخسارة ببطولة الدوري أمام إنبي بهدفين لهدف ثم الخسارة أمام مازيمبي بثلاثبة دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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