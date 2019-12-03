موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي اليوم والقنوات الناقلة مباشرة - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر WATCH LI

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي بيرنلي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي وملعب اللقاء





وستلعب مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي بيرنلي، اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب تيرف مور.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي





وستذاع مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي بيرنلي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عصام الشوالي.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ض بيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي





ومن المتوقع أن يدخل نادي مانشستر سيتي مباراة بيرنلي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: بينجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - والكر.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - جابريل جيسوس.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي بيرنلي في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري.