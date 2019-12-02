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موعد مباراة قطر ضد الإمارات اليوم «خليجي 24» مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر beIN SPORT HD

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
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محمد جمال
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يستضيف ملعب خليفة مباراة قوية اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 بين منتخب قطر صاحب الأرض ومستضيف البطولة ونظيره منتخب الإمارات، فى مباراة حاسمة للصعود للدور نصف نهائي.

موعد مباراة قطر والإمارات ببطولة خليجى 24

يستضيف ملعب خليفة مباراة قطر والإمارات اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات ببطولة خليجى 24

ينتظر عشاق كرة القدم العربية مباراة قوية اليوم وحاسمة للصعود لنصف نهائي بطولة خليجى 24 بين منتخب قطر والإمارات، فى لقاء سيقام على ملعب خليفة فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس المفتوحه وقناة beIN Sport HD المفتوحة.

ترتيب المجموعة الأولي قبل مباراة قطر والإمارات

العراق 6 نقاط ( تأهل للدور نصف نهائي من البطولة)
الإمارات 3 نقاط
قطر 3 نقاط
اليمن بلا نقاط
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