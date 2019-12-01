خبير تكنولوجيا معلومات: رقمنة الخدمات الحكومية يختصر وقتها من الأسابيع إلى ساعات قليلة

قال الدكتور أسامة مصطفى، الخبير بتكنولوجيا المعلومات، إن رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، سينعكس على المواطن بالراحة التامة، والوفرة في الجهد والتكلفة، معقبًا: "المعاملات اللي كانت تستغرق في أسبوع، هتاخد ساعة، وهذا الأمر حدث مؤخرًا في هيئة الاستثمار".



وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الرقمنة تقضي على الكثير من عمليات الفساد والبيروقراطية، لأن المعاملات الإلكترونية ستمنع من ابتزاز أي موظف للمواطن للحصول على الرشوة وخلافه.



ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها السيرفر الرئيسي لتخزين معلومات الدولة، ويطلق عليه "عقل الحكومة"، مشيرًا إلى أن المعلومات الإلكترونية مؤمنة بشكل كامل، والمعاملات الورقية قد تكون أصعب من الالكترونية من ناحية التأمين.