عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير تكنولوجيا معلومات: رقمنة الخدمات الحكومية يختصر وقتها من الأسابيع إلى ساعات قليلة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:15 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أسامة مصطفى، الخبير بتكنولوجيا المعلومات، إن رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، سينعكس على المواطن بالراحة التامة، والوفرة في الجهد والتكلفة، معقبًا: "المعاملات اللي كانت تستغرق في أسبوع، هتاخد ساعة، وهذا الأمر حدث مؤخرًا في هيئة الاستثمار".

وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الرقمنة تقضي على الكثير من عمليات الفساد والبيروقراطية، لأن المعاملات الإلكترونية ستمنع من ابتزاز أي موظف للمواطن للحصول على الرشوة وخلافه.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها السيرفر الرئيسي لتخزين معلومات الدولة، ويطلق عليه "عقل الحكومة"، مشيرًا إلى أن المعلومات الإلكترونية مؤمنة بشكل كامل، والمعاملات الورقية قد تكون أصعب من الالكترونية من ناحية التأمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معلومات مصر رقمنة تكنولوجيا اخبار

أخبار تهمك

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 18 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

منذ 17 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "العدل": 12 مليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة

"الغذاء والدواء" تطلق 10 أنظمة إلكترونية لتعزيز الأداء

بعد حديث الرئيس عنها في مؤتمر الشباب..ماذا تعني رقمنة الدولة؟

خبير اتصالات: التحول الرقمي تحدي صعب.. ونحن قادرين على تخطيه

"التحول الرقمي ".. حكومة ديجيتال .. طفرة غير مسبوقة في إقتصاد مصر .. تعرف علي مزاياه

غرفة تكنولوجيا المعلومات: الانتهاء من ربط كافة البيانات بمؤسسات الدولة نهاية العام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

07:17 م

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status