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رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:20 م
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بوابة الفجر
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رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online 
مواجهة من العيار الثقيل عبر مشاهدة مباراة بيراميدز إينوجو رينجرز مباشر حيث يخوض فريق بيراميدز ضربة البداية في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية عندما يحل ضيفا على نظيره رينجرز النيجيري في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الرابعة عصرا بتوقيت أبو ظبي اليوم الأحد 1-12-2019 في مباراة قوية ومهمة لكلا الفريقين حيث تعد مباراة بيراميدز ورينجرز مهمة صعبة الفريق المدجج بالنجوم خاصة وأن بيراميدز يعد فرس الرهان الجديد للكرة المصرية بعد أن قدم موسم رائع ونال احترام الجميع.

يواصل فريق بيراميدز مغامرته في البطولة الإفريقية في أول مشاركة بتاريخ النادي بلقاء قوي ومثير ضد رينجرز النيجيري مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم ويسعى الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة ويعول على عناصره المميزة وعلى رأسهم عبد الله السعيد نجم الفريق الأول وأيضا الثنائي المميز في خط الهجوم ايريك تراوري وجون أنطوي ومحمد فاروق وإسلام عيسى ولن تكون مباراة بيراميدز ورينجرز سهلة لأي من الفريقين.

يمكنكم متابعينا الأعزاء متابعة اللقاء مباراة بيراميدز رينجرز بث مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت الرياضية حيث أعلنت الشبكة القطرية نقل المواجهة ويدخل فريق رينجرز النيجيري اللقاء وهو يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز حيث يتواجد الفريقين في مجموعة قوية تضم كل من بيراميدز ورينجرز بالإضافة لفريق المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتاني ويخوض بيراميدز مباراته ضد رينجرز بعدما تعادل في آخر مبارياته بالدوري المصري أمام أسوان بهدفين لكل فريق ليصبح الفريق في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.

نوفر لمتابعينا الكرام المعلومات الكاملة عن موعد مباراة بيراميدز ورينجرز اليوم في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية بإذاعة المباراة في بث حي ومباشر كما يدير المباراة الحكم سليمان أحمد جمال ويقوم بالتعليق على مباراة بيراميدز ورينجرز المعلق المصري أحمد عبده وهو من المعلقين المتميزين في الشبكة القطرية والمعروف لجماهير وعشاق الكرة المصرية كونه يمارس التعليق منذ فترة طويلة على القنوات الرياضية.

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