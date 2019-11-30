روسيا تجري اختباراً للصاروخ (الخنجر) في القطب الشمالي

أجرت طائرة روسية من طراز (ميج-31 كيه)، اليوم السبت، اختباراً للصاروخ كينجال (الخنجر) فائق السرعة في الجزء الروسي من القطب الشمالي في وقت سابق من الشهر الجاري.







وجاء تقرير لوكالة "تاس" للأنباء، بعد يوم من تحذير جهاز مخابرات دنماركي من تصاعد التنافس الجيوسياسي في القطب الشمالي وقوله إن "الجيش الصيني يستخدم البحث العلمي على نحو متزايد في القطب الشمالي سبيلاً لدخول المنطقة".







ونقلت تاس قول أحد المصدرين: "أجريت الاختبارات في منتصف نوفمبر.





وقالت تاس إن "المقاتلة ميح-31 كيه أقلعت من قاعدة أولينيجورسك الجوية في منطقة مورمانسك في شمال روسيا وأطلقت الصاروخ على هدف على الأرض في موقع بيمبوي للتدريب في منطقة كومي الروسية في القطب الشمالي".







ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل أخرى.