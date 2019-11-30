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روسيا تجري اختباراً للصاروخ (الخنجر) في القطب الشمالي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:55 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أجرت طائرة روسية من طراز (ميج-31 كيه)، اليوم السبت، اختباراً للصاروخ كينجال (الخنجر) فائق السرعة في الجزء الروسي من القطب الشمالي في وقت سابق من الشهر الجاري.



وجاء تقرير لوكالة "تاس" للأنباء، بعد يوم من تحذير جهاز مخابرات دنماركي من تصاعد التنافس الجيوسياسي في القطب الشمالي وقوله إن "الجيش الصيني يستخدم البحث العلمي على نحو متزايد في القطب الشمالي سبيلاً لدخول المنطقة".



ونقلت تاس قول أحد المصدرين: "أجريت الاختبارات في منتصف نوفمبر.
 

وقالت تاس إن "المقاتلة ميح-31 كيه أقلعت من قاعدة أولينيجورسك الجوية في منطقة مورمانسك في شمال روسيا وأطلقت الصاروخ على هدف على الأرض في موقع بيمبوي للتدريب في منطقة كومي الروسية في القطب الشمالي".



ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل أخرى.



وقال جهاز مخابرات الدفاع الدنماركي في تقرير تقييم المخاطر السنوي أمس الجمعة إن "صراع قوى يتشكل" بين روسيا والولايات المتحدة والصين مما يزيد من حدة التوتر في منطقة القطب الشمالي.



وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود الصاروخ كينجال في مارس 2018 بجانب أنظمة صاروخية أخرى قال بفخر إنها لا تقهر مشيرا إلى أن بإمكانها الإفلات من أي أنظمة دفاع معادية.



وقالت وسائل إعلام روسية إن "كينجال يمكنه ضرب أهداف تبعد ما يصل إلى ألفي كيلومتر برؤوس حربية نووية أو تقليدية وإن هذه الصواريخ تم نشرها بالفعل في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية".
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صاروخ روسيا القطب الشمالي الصدرين الخنجر اختبار

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