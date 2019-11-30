Zamelek vs Tout Puissant Mazembe LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة مازيمبي الكونغولي ضد نادي الزمالك، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على مازيمبي في الكونغو، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من" زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي"، KORA GOAL، ملعب لومباتشي يستضيف مباراة نارية بين مازيمبي الكونغولي والزمالك بالمعترك الإفريقي.

موعد مباراة مازيمبي ضد الزمالك بدوري الأبطال

وتُقام مباراة مازيمبي ضد نادي الزمالك، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه مازيمبي ضد الزمالك بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس KORA PLUS مازيمبي يستدرج الزمالك في لومباتشي بدوري الأبطال الإفريقي.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج الديار وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية دور المجموعات، COOL KORA الزمالك يطمح للخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار.

على الجانب الآخر يدخل مازيمبي الكونغولي المباراة ساعيًا لحصد الثلاث نقاط على أرضه ووسط جماهيره، من أجل المنافسة على تحقيق اللقب والعودة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، يلا كورة YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

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