عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Zamelek vs Tout Puissant Mazembe LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:18 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
Advertisements
يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة مازيمبي الكونغولي ضد نادي الزمالك، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا.
كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على مازيمبي في الكونغو، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.
كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من" زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي"، KORA GOAL، ملعب لومباتشي يستضيف مباراة نارية بين مازيمبي الكونغولي والزمالك بالمعترك الإفريقي.
موعد مباراة مازيمبي ضد الزمالك بدوري الأبطال
وتُقام مباراة مازيمبي ضد نادي الزمالك، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقله لمباراه مازيمبي ضد الزمالك بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس KORA PLUS مازيمبي يستدرج الزمالك في لومباتشي بدوري الأبطال الإفريقي.
كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج الديار وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية دور المجموعات، COOL KORA الزمالك يطمح للخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار.
على الجانب الآخر يدخل مازيمبي الكونغولي المباراة ساعيًا لحصد الثلاث نقاط على أرضه ووسط جماهيره، من أجل المنافسة على تحقيق اللقب والعودة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، يلا كورة YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مازيمبي ضد الزمالك، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة حصري، بدون تقطيع KORA7ASRY وبدون أي إعلانات.


Advertisements

أخبار تهمك

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 18 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ 7 دقائق

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 21 ساعة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 17 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

منذ 12 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 18 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status