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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Zamelek vs Tout Puissant Mazembe LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الزمالك CAF Champio

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:11 م
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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي
مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي
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رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الزمالك بث مباشر الزمالك ضد مازيمبي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة قوية بين الزمالك ونظيره نظيره فريق مازيمبي الكونجولي، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، ملعب مازيمبي الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا:-
من المقرر أن تقام المباراة الزمالك ضد مازيمبي، علي ملعب مازيمبي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة عصرا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ضهرا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا.
بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد مازيمبي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي، في دوري أبطال إفريقيا.
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