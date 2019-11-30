تاريخ أسود للزمالك ضد مازيمبي (أرقام)

تعد موقعة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الساعة الثالثة عصر اليوم في منتهى الإثارة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب الدوري الكونغولي برصيد 26 وهو أقوى خط دفاع فلم يستقبل إلا 4 مرات فقط على مدار 10 مواجهات وسجل 22 هدفًا بفارق هدفين لصالح موتيما بيمبي صاحب المركز الثاني الذي سجل 24 هدفًا.





تاريخ الزمالك ضد مازيمبي





لعب الزمالك ومازيمبي 6 مرات كانت الغلبة للفريق الكونغولي ثلاث مرات مقابل مرة للزمالك وحسم التعادل مباراتين.





فشل الزمالك في الفوز على مازيمبي آخر 4 مواجهات جمعت بين الفريقين، إذ تعادل مباراة وخسر ثلاثة.





فشل الزمالك في التسجيل في مرمى مازيمبي آخر مباراتين وهو ما يعد عقدة كبيرة للقلعة البيضاء.





تاريخ مباريات مازيمبي على ملعبه الجديد





توج نادي مازيمبي على ملعبه الجديد بدوري أبطال إفريقيا في عام 2015 والكونفيدرالية فى 2016 و2017 وكأس السوبر فى 2011 و2016.





مازيمبي في السوبر الإفريقي عام 2011





تعادل مع الفتح الرباطي المغربي سلبيًا وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 9 مقابل 8

مازيمبي في دورى أبطال إفريقيا عام 2012

اكتسح مازيمبي بسداسية نظيفة على باور ديناموز فى دور الـ32





فاز على المريخ بهدفين نظيفين فى دور الـ16





تعادل مع تشيلسى الغاني 2-2 في دور المجموعات





فاز على الزمالك بهدفين نظيفين دور المجموعات





فاز على الأهلي في دور المجموعات





تعادل مع الترجي في نصف نهائي إفريقيا





مباريات مازيمبي فىيدورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2013

اكتسح موشودى بسداسية نظيفة فى دور الـ32





خطف أورلاندو بايرتس بهدف نظيف رد فى دور الـ16





قهر مابوتو الموزمبيقي برباعية فى دور الـ16 مكرر بالكونفيدرالية





انتفض على الفتح الرباطي المغربي بثلاثية نظيفة في دور المجموعات بالكونفيدرالية





فاز على البنزرتي التونسي بهدف نظيف فى دور المجموعات بالكونفيدرالية





فاز 4-2 على وفاق سطيف فى دور المجموعات بالكونفيدرالية





خطف الملعب المالي بهدف في نصف نهائي الكونفيدرالية





تغلب بنتيجة 2-1 على الصفاقسي التونسي في نهائي الكونفيدرالية

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2014

أمطر دوالا الكاميروني بثلاثية نظيفة فى دور الـ32





فاز بهدف على سيوي سبور فى دور الـ16





عبر فيتا كلوب الكونغولي بهدف فى دور المجموعات





تفوق على الزمالك بهدف في دور المجموعات.





انتصر 3-1 على الهلال السودامي فى دور المجموعات.





فاز 3-2 على وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبي فى دورى أبطال إفريقيا 2015

تفوق 3-1 على صن داونز الجنوب إفريقي فى دور الـ32





فاز 2-1 على الملعب المالى فى دور الـ16





تعادل سلبيًا مع الهلال السوداني في دور المجموعات





تغلب على سموحة بهدف في دور المجموعات





قهر المغرب التطواني بخماسية نظيفة في دور المجموعات





واصل هوايته بالفوز 3-0 على المريخ السوداني فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





فاز مازيمبى 2-0 على اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والسوبر 2016





الفوز بهدف على سانت جورج الإثيوبيفى دور الـ32 فى دورى أبطال إفريقيا





التعادل 1-1 مع الوداد فى دور الـ16 فى دورى أبطال إفريقيا





فاز 1-0 على الملعب القابسي بدور الـ16 مكرر بالكونفيدرالية





3-1 على ميدياما الغاني بدور المجموعات بالكونفيدرالية





الانتصار بهدف على مولودية بجاية في دور المجموعات بالكونفيدرالية





المرور بـ3-1 على يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات بالكونفيدرالية





تعادل سلبي مع النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفيدرالية





أحرز 4-1 على مولودية بجاية في نهائي الكونفيدرالية





فاز 2-1 على النجم الساحلى بكأس السوبر الإفريقي 2016

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2017

تعادل 1-1 مع سوسيتى يونايتد فى دور الـ32

مباريات مازيمبي في دورى أبطال إفريقيا 2018

4-0 على سونجو موزمبيق فى دور الـ32





4-1 على وفاق سطيف في دور المجموعات





1-0 على مولودية الجزائر بدور المجموعات





تعادل 0-0 مع الدفاع الجديدى بدور المجموعات





تعادل 1-1 مع أول أغسطس فى ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2019

فاز بهدف على زيسكو يونايتد فى دور الـ32





2-0 على الإسماعيلى فى دور المجموعات





اكتسح الأفريقي التونسي 8-0 في دور المجموعات





فاز 2-0 على النادى القسنطيني فى دور المجموعات





أمطر 4-1 على سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا





تعادل سلبي مع الترجي التونسي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبي فى دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020





3-1 فوسا جينيور بطل مدغشقر فى دور الـ32



