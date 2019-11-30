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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30 / 11 / 2019.. مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:27 ص
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جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
حسن شحاتة
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من المقرر أن تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 30 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويقدم لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى"
مازيمبي الكونجولي x الزمالك، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

اتحاد العاصمة الجزائري x الوداد المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.
بريميرو دي أوجوستو الأنجولي x زيسكو الزامبي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 9 beIN SPORT.

صنداونز الجنوب أفريقي x بترو أتليتكو الأنجولي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 9 beIN SPORT.

الرجاء المغربي x الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"
الاتحاد السكندري x الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ14"
نيوكاسل يونايتد x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 2:30 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

توتنهام x بورنموث، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بيرنلي x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 13.

ليفربول x برايتون، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

تشيلسي x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

ساوثهامبتون x واتفورد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ15”
ألافيس x ريال مدريد، قام المباراة في تمام 2:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

فالنسيا x فياريال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ14”
بريشيا x أتالانتا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جنوى x تورينو، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

فيورنتينا x ليتشي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الـ13”
هيرتا برلين x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وا6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

بايرن ميونيخ x باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ15”
ستراسبورج x ليون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

جدول مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثانية"
الكويت x عمان، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وا6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

البحرين x السعودية، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة العاشرة"
الأفريقي التونسي x سليمان الرياضي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
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