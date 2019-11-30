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موعد مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال افريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر الزمالك لايف Zamalek

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد مازيمبي الكونغولي اليوم السبت 30 – 11 – 2019، علي ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


مجموعة الزمالك الإفريقية:

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الأولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع أندية (مازيمبي الكونغولي – زيسكو يونايتد الزامبي – أول أغسطس الأنجولي)، ويفتتح الفارس الأبيض مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة بطل الكونغو اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري، على ملعب الأخير.


موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي:

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 30 – 11 – 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


وستذاع مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي على قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي والحصري لمباريات بطولات الإتحاد الإفريقي، حيث أعلنت الشبكة القطرية عن إذاعة مباراة الزمالك اليوم عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق مميز للمعلق المصري (علي محمد علي).


تاريخ مُخيب للزمالك أمام مازيمبي:

يتفوق فريق مازيمبي الكونغولي في تاريخ مواجهاته ضد الزمالك، حيث سبق والتقي الفريقين في 6 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الانتصار كان حليف بطل الكونغو في 3 مباريات، بينما فاز الزمالك في مباراة وحيدة عام 2002، وانتهت مباراتين بينهما بالتعادل.


بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي KORA STAR:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي YALLA SHOOT بدون تقطيع عبر موقعنا الفجر الرياضي، حيث يوفر موقعنا روابط بث COOL KORA تناسب جميع السرعات لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال إفريقيا، والمباريات الإفريقية للأندية المصرية (الأهلي – الزمالك – المصري – بيراميدز)، تابع رابط ماتش الزمالك KORA LIVE في افتتاح دور المجموعات الإفريقي اليوم LIVE.
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