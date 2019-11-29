مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORT HD.. شاهد مباراة الاهلي مجـانًا

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة النجم الساحلي التونسي ضد النادي الأهلي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا.





كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.





كورة جول ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA GOAL، ملعب رادس يستضيف مباراة نارية بين النجم الساحلي التونسي والأهلي بالمعترك الإفريقي.





موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراه النجم الساحلي ضد الأهلي بدوري ا لأبطال

وتُذاع مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية.





كورة بلس كما أعلنت قناة تونس الوطنية الرياضية، عن إذاعة المباراة بشكل مجاني خدمة لمتابعيها في الوطن العربي، KORA PLUS النجم الساحلي يستضيف الأهلي في رادس.





كول كورة ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج الديار وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية دور المجموعات، COOL KORA الأهلي يطمح لمواصلة مشواره المميز تحت القيادة السويسرية.





على الجانب الآخر يدخل النجم الساحلي التونسي المباراة تحت قيادة فنية جديدة، يلا كورة بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والذي تولى المسئولية، خلفًا للمُقال رفيق المحمدي، YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.





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