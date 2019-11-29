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كورة لايف TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS NOW بدون تقطيع live bei

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:45 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يخوض نادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز حاليا نظيره النجم الساحلي على ملعب رادس في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت سوريا ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت لبنان.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي:

 

قنوات بي إن سبورتس أعلنت منذ عدة أيام أن قناة Bein Sports HD 1 سوف تكون هي المعنية بنقل مباراة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وحددت محمد بركات ليكون معلقا على أحداث المواجهة القوية والتي ينتظرها الملايين من عشاق الكرة الإفريقية.

 

ويتطلع نادي الأهلي لانطلاق مشواره بدور المجموعات على أفضل حال بعدما نجح في تخطي نادي اطلع بره السوداني بنتيجة 13-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول، ثم جاء البطاقة نحو دور المجموعات من بوابة كانو سبورت الغيني بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة هدفين دون رد، ثم التغلب عليه في برج العرب بأربعة أهداف نظيفة.

 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجم الساحلي التونسي اليوم:

 

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

 

في خط الدفاع : علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

 

في خط الوسط : عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

 

في خط الهجوم : رمضان صبحي

 

وخسر النجم الرياضي الساحلي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من هافيا كوناكري الغيني بهدف مقابل هدفين، وظن البعض أن مغامرة الفريق التونسي ستنتهي إلا أن رجال الإيتوال اكتسحوا الفريق الغيني بسبعة أهداف مقابل هدف ، وحدث ذلك في مباراتي الدور التمهيدي الثاني حيث سقط النجم في الذهاب أمام أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 2-0 وحولوا تأخرهم في ملعب رادس بتسجيل 3 أهداف في مباراة الذهاب.

 

التشكيل المتوقع للنجم الساحلي التونسي أمام الأهلي:

 

في حراسة المرمي : وليد كريدان

 

في خط الدفاع : زياد بوغطاس - صدام بن عزيزة - عمر كوناطي

 

في خط الوسط : مهند مصطفى المبروك - محمد أمين بن عمر – سليم بوخنوش - ماهر الحناشي


 

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