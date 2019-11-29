عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر AHLY

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
حسن شحاتة
Advertisements

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب "رادس"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي ضد الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تذاع مبارة الأهلي والنجم الساحلي، عبر عدد من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة تونس الرياضية، حيث يتطلع عشاق المارد الأحمر في مشاهدة فريقهم يقتنص أول 3 نقاط له في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، لإستعادة امجاده في البطولة الأفريقية بالحصول في النهاية على البطولة القارية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يسعى الاهلي لمواصلة عقدته للفرق التونسية على ملعب "رادس، بعدما نجح في التفوق عليهم في 6 مباريات مقابل الخسارة في 4 لقاءات، جاءت الانتصارات بواقع مرة واحدة أمام فريقا الصفاقسي والأفريقي التونسي، و4 لقاءات أمام الترجي، بينما تلقى الخسارة في جميع المباريات أمام الترجي، لذلك يبحث كافة الجماهير عن تردد القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة النجم الساحلى والأهلي

تقام المباراة فى تمام 9:00 مساءا بتوقيت مصر الدولى، وفى 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11:00 بتوقيت تونس.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

نقدم لكم تردد قناة تونس الوطنية 1 عبر النايل سات وعرب سات وهوت بيرد كالتالي:

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة تونس الوطنية 1 عبر النايل سات، من خلال تردد 10795، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 5/6، وكذلك عبر تردد 11658، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 2/3.

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة تونس الوطنية 1 عبر عرب سات، من خلال تردد 11727، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب أفقي، بمعامل تصحيح 5/6، وكذلك عبر تردد 12643، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب أفقي، بمعامل تصحيح 5/6.

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة تونس الوطنية 1 عبر هوت بيرد، من خلال تردد 12149، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 3/4.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كورة مباراة الاهلي يلا شوت الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري أبطال افريقيا نتيجة مباراة الاهلي اليوم موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر مشاهدة قناة بي ان سبورت كول كورة مباراة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي كورة اون لاين مباراة الاهلي قناة مفتوحة مباراة الاهلي قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي في الجول مباراة الاهلي شاهد مباراة الاهلي رابط مباراة الاهلي بي ان سبورت دوري ابطال افريقيا دوري أبطال إفريقيا اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

منذ حوالي 6 ساعات

3 مفاجآت مدوية بشأن تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا ومطالب فايلر

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ ساعتين و 42 دقيقة

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ أقل من نصف ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ نصف ساعة

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ أقل من ساعتين

«أون لايف ahly»مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي والنجم يلاHD

منذ أقل من نصف ساعة

قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

منذ ساعة و 17 دقيقة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر ahly vs etoile du sahel live stream كورة لايف شاهد مباراة الأهلي CAF Champions

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تشكيل الأهلي والنجم الساحلي في قمة رادس.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر AHLY beIN

منذ ساعة و 8 دقيقة

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

منذ ساعتين و 53 دقيقة

التشكيل الرسمي للأهلي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط مجاني bein Sport

منذ ساعة و نصف

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم 17 - 9 - 2019 | مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر وحي beIN SPORTS HD

كورة لايف YallaTV مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت الكلاسيكو السعودى Yalla Shoot الأسطورة| ماتش الهلال NOW LIVE

رابط beIN SPORTS HD 2 بث مباشر الهلال كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع Alkass HD

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم kora extra

كورة WON لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر (GOAL helal) بي إن سبورتس SPORTS اون لاين جودة متعددة

كورة الهلال .. شاهد مباراة الاتحاد والهلال فى دوري أبطال آسيا مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:07 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

06:20 م

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

06:56 م

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status