يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

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تعرف علي موعد مباراة النجم الساحلي والاهلي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : محمد بركات

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية

















يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".





وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على الجونة، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.





على الجانب الآخر حقق النجم الساحلي التونسي تعادلًا ضد اتحاد بن قردان، في أولى مباريات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، بالدوري التونسي.





وكان النجم الساحلي أعلن عن تعين، جاريدو، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمُقال رفيق المحمدي، والذي أُقيل بسبب النتائج المخيبة.



