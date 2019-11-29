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كول كورة NOW مشاهدة مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع مجانا بي إن سبورت KORA STAR رابط ماتش الاهلي plus

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:08 م
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مشاهدة مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع
مشاهدة مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع
الفجر الرياضي
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 مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الاهلي اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم لكل عشاق كرة القدم البث الحي المباشر لمباراة النجم الساحلي والاهلي يوتيوب بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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تعرف علي موعد مباراة النجم الساحلي والاهلي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1
معلق المباراة : محمد بركات
الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية




يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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