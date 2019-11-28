مشاهدة مباراة الاهلى ضد النجم الساحلي بث مباشر ahly vs etoile du sahel live stream يلا شوت الأهلي بدون تقطيع watch onlin

بث مباشر الأهلي والنجم ابطال افريقيا بث مباشر اليوم اون لاين مشاهده مباراة النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ضد فريق النجم الساحلي اليوم موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا يستعرضها لكم كورة أون في السطور المقبلة.





يلتقي الأهلي بنظيره النجم الساحلي التونسي دوري أبطال إفريقيا ويستعرض كورة أون موعد اللقاء في السطور المقبلة الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويأمل الأهلي في التتويج بلقبه التاسع في البطولة الغذائية منذ عام 201‪2 ومن المنتظر أن ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورتس الحاصلة بشكل حصري على نقل المباراة.



