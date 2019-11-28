Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 28 / 11 / 2019 بث مباشر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
Advertisements
مواعيد مباريات االيوم
مواعيد مباريات االيوم
حسن شحاتة
Advertisements
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 28 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة أرسنال الإنجليزي د آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"

طلائع الجيش x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الخامسة"

كراسنودار الروسي x بازل السويسري، تقام المباراة في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

إف سي أستانا الكازاخستاني x مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

إسطنبول التركي x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

بيشكتاش التركي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

سبورتينج براجا البرتغالي x وولفرهامبتون الإنجليزي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

يانج بويز السويسري x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

فينورد الهولندي x جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

ألكسندريا الأوكراني x فولفسبورج الألماني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

الكمار الهولندي x بارتيزان، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

ولفسبرجر النمساوي x بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

أرسنال الإنجليزي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

اشبيلية الإسباني x كاراباج أجدام، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

سبورتينج لشبونة البرتغالي x إيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام العاشرة  مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

سيلتيك الإسكوتلندي x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

لاتسيو الإيطالي x كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيتوريا جيماريش البرتغالي x ستاندر لياج البلجيكي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مشاهدة مباريات اليوم مباريات ليفربول القادمة، مباريات اليوم، جدول مواعيد مباريات اليوم،مباريات اليوم مباريات اليوم فى مصر مباريات الدورى المصري اليوم جدول مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم اهم مباريات اليوم انا الدوري المصري الحرب

أخبار تهمك

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ ساعة و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 3 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019.. مواجهات نارية أبرزها بيراميدز والحرس وباريس وميتز

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9-2019 في جميع البطولات

مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 17 9 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء - برشلونة ضد سلافيا براج.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status