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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر "2-0" رابط SECOND HALF messi يلا شوت مباراة برشلونة اليوم Plus

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:49 م
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مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند
مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند
الفجر الرياضي
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انتهى الشوط الأول لمباراة برشلونة ودورتموند بتقدم البارسا بثنائية، وسجل الثنائي لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا برشلونة ، فى مرمى ضيفه بوروسيا دورتموند، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة، فى دورى أبطال أوروبا.

 

وجاء هدف سواريز في الدقيقة 21 بينما سجل ميسي الثاني لبرشلونة فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء لتصبح النتيجة تقدم البارسا، بنتيجة 2 – 0.

 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 8 نقاط، ثم دورتموند فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويلتقى إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط فى نفس التوقيت مع مضيفه سلافيا براج التشيكى الأخير برصيد نقطتين.

 

متابعة بث مباشر YALLA KORA لمباريات الحسم في دوري الأبطال الأوروبي، KOOORA4HD تابع رابط بث مباشر مباراة برشلونه ضد بوروسيا دورتموند علي قنوات بي ان سبورت بدون تقطيع بجوده فائقة، حيث يتفوق الفريق الكتالوني على منافسه في مباراة اليوم في تاريخ مواجهاتهما الأوروبية، حيث تقابل الفريقين في ثلاث مباريات أوروبيه، فاز البرسا في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يفز الفريق الألماني في أي مباراة، تابع موقعة "الكامب نو" بدون تقطيع عبر رابط BEIN SPORTS YOUTUBE.

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