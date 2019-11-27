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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم فالنسيا NOW

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب الميستايا معقل الخفافيش نادى فالنسيا الإسبانى مباراة قوية وهامة بالبطولة الأوروبية تجمع بين نادى فالتسيا صاحب الأرض والجمهور ونادى تشيلسي الذى يعد ضيف ثقيل على النادى الإسبانى، فى مباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقوده الحكم الألمانى فيليكس زوير.

 

موعد مباراة فالنسيا وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب ميستايا بإسبانيا مباراة قوية عندما يحل ناذى تشيلسي ضيف ثقيل على فالنسيا ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا

يحل البلوز نادى تشيلسي ضيف ثقيل على فريق فالنسيا على ملعبه ووسط جمهوره، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ويسعي نادى تشيلسي الإنجليزي تجت قيادة المدرب الشاب فرانك لامبارد للفوز من أحل حسم الصعود قبل مباراة الجولة الأخيرة خاصة إن المجموعة مشتعلة بينما أيضا يدخل نادى فالنسيا اللقاء وليس لديه سوي الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده علي الصعود.

 

ترتيب المجموعة قبل مباراة تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسبانى

أياكس آمستردام الهولندي 7 نقاط

تشيلسي الإنجليزي 7 نقاط

فالنسيا الإسبانى 7 نقاط

ليون الفرنسي نقطة واحدة.

 

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي الإنجليزي أمام فالنسيا

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، توموري، زوما، الونسو

خط الوسط : كانتى، كوفاستش، جورجينيو

خط الهجوم : ويليان، إبراهام، بوليسيتش

 

بينما التشكيل المتوقع لفريق فالنسيا كالأتي :

حراسة المرمى : سيليسن

خط الدفاع : كوستا، باوليستا، منجالا، جايا

خط الوسط : توريس، باريخو، واس، فاييخو

خط الهجوم : مورينو، جوميز

 

وكان تشيلسي الإنجليزي قد خسر ضمن المباريات الجولة الماضية الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، بينما فالنسيا خسر أيضا بمباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإسبانى أمام ريال بيتيس بهدفين لهدف.

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