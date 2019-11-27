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مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:36 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء من المغرب مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشفت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي نهضة بركان موقف الفريق من المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي ضد الترجي الرياضي التونسي .

 

وقالت صحيفة " السلطان " المغربية أنه في حالة قرر نادي الزمالك الإنسحاب من بطولة السوبر المقرر لها يوم الرابع عشر من شهر فبراير المقبل أنه في حالة عرض الإتحاد الافريقي على الفريق المغربي المشاركة سيرفض .

 

وأضافت الصحيفة أن موقف إدارة النادي المغربي ثابت ولن يتم تغييره مهما كانت الضغوطات حيث يفضل المسؤولون أن تكون مشاركة فريقهم في البطولة بصفتهم البطل وليس بصفتهم الوصيف لحل أزمة أو مشكلة .

 

وترى إدارة النادي المغربي أن مشاركة الفريق في لقاء السوبر ستعني هدية من الكاف بسبب إعتذار أحد طرفي المباراة بسبب وجود بعض المشاكل التي تحول بينه وبين ظهوره في المشهد الختامي للبطولة الإفتتاحية للموسم الافريقي .

 

ومن الأسباب الأخرى التي تمنع نهضة بركان من المشاركة في البطولة أن الإدارة ترى أن الترجي لا يستحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وأن بطل البطولة الحقيقي فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي .

 

ويعتبر الموقف الذي أصدرته الإدارة على حد قولها تضامني ولا يمكن المشاركة في لقاء مازال في نزاع قانوني لم ينته أمام هيئة التحكيم الرياضي بسويسرا بشأن أحقية الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا .

 

وسيضع قرار نهضة بركان الاتحاد الافريقي في مأزق وورطة كبيرة حال قرر نادي الزمالك رفضه المشاركة في السوبر في حالة أقيمت المباراة في الدوحة وسيكون الحل النهائي وقتها إلغاء النسخة نهائيًا.

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الكلمات المفتاحية

نهضة بركان السوبر الافريقي الزمالك

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