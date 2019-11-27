كورة لايف NOW مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط خليجي 24 II7SRY جول NOW

موعد مباراة عُمان والبحرين اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 هو الموعد المرتقب من كل الجماهير الخليجية والعربية، في بداية مشوار حامل اللقب المنتخب العُماني في رحلة الدفاع عن لقبه، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقع اليوم الإخباري كل أخبار تلك المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لها، حيث ستكون لعبة منتخب عُمان اليوم منقولة على قنوات مفتوحة فضائية، مباراة اليوم ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 2019 خليجي 24.

موعد مباراة عُمان والبحرين اليوم في كأس الخليج

بخصوص موعد مباراة عُمان والبحرين بتوقيت سلطنة عمان فسوف تبدأ المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السلطنة وهو نفس توقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوفيت البحرين وقطر والسعودية، تضم تلك المجموعة أيضا منتخبي السعودية والكويت، وهي مجموعة قوية، يتأهل عنها منتخبين فقط إلى الدور قبل النهائي من بطولة خليجي 24.

القنوات الناقلة لمباراة عُمان والبحرين

بخصوص قنوات تذيع مباراة عُمان والبحرين بث مباشر فسوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports المفتوحة، وتردد تلك القناة على قمر النايل سات هو 12765 عمودي، كما تذيع البث المباشر لتلك المباراة قناة الكأس الأولى المفتوحة والكأس الثانية المفتوحة وتردد تلك القنوات على النايل سات هو 11919 أفقي، كما تذيع المباراة قناة عُمان الرياضية وقناة البحرين الرياضية.