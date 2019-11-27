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بث مباشر يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين خليجي 24 رابط يوتيوب youtube

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:24 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة عمان ضد البحرين اليوم في كأس الخليج العربي "خليجي24"

 

يواجه المنتخب العماني نظيره المنتخب البحريني اليوم الأربعاء في تمام الرابعة و النصف عصراً باستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل ، ضمن مواجهات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24" .

 

مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 24" بث مباشر بدون تقطيع

 

وأوقعت القرعة منتخب عمان بالمجموعة الثانية بجانب منتخبات : البحرين ، السعودية ، الكويت ، حيث انطلقت منافسات  بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" والتى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى الثامن من ديسمبر المقبل أمس الثلاثاء .

 

 

يلا شوت مشاهدة مباراة عمان ضد البحرين بث مباشر في كأس الخليج العربي "خليجي24"

 

وتوج منتخب عمان توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس الخليج "خليجي 23" التى أقيمت فى الكويت نهاية ديسمبر من عام 2017.

 

وحصدت عمان اللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح، حيث من المقرر أن تبدأ حملة الدفاع عنه عندما يواجه منتخب البحرين في الرابعة والنصف عصر اليوم، بملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة حالياً في قطر.



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