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جولة في عقل فالفيردي قبل موقعة بروسيا دورتموند

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:09 م
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إرنستو فالفيردي
إرنستو فالفيردي
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي تجمع الفريقان اليوم الأربعاء على أرضية ملعب إستاد كامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

وفي التقرير التالي يلسط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على جولة في عقل الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة قبل الموقعة الهامة والمرتقبة التي يخوضها ضد العملاق الألماني .

 

القرارات المتذبذبة

 

البداية ستكون مع الخطة التي سيعول عليها فالفيردي لضرب تكتلات الفريق الألماني والأقرب أن يعتمد على طريقته المفضلة 4-2-3-1 بوجود الأوروجوياني لويس سواريز في مركز خط الهجوم .

 

وسيكون الإعتماد في الظهير الأيمن على خدمات الدولي السنغالي موسى واجي في حالة لم يتأكد مشاركة سيرجي روبيرتو الذي يعاني من إصابة على مستوى الركبة ولم يتحدد مدى ظهوره في اللقاء .

 

وفي الجانب الأيسر سيكون الإعتماد على الوافد الجديد جونيور فيربو على الرغم من الخطأ الفادح الذي قام به في مباراة ليجانيس وجعلت الفريق يستقبل الهدف الاول عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري .

 

ضربة موجعة

 

ولعل أبرز الأسباب التي تهدد برشلونة قبل مواجهة بروسيا دورتموند غياب خط الدفاع بعد تأكد غياب الإسباني جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف حيث حصل في المباراة الأخيرة ضد سلافيا براج التشيكي على بطاقة صفراء.

 

في الوقت الذي يعاني منه قلب الدفاع الآخر الفرنسي كليمونت لينجليت من إصابة قوية تعرض لها في مباريات الليجا الأخيرة حرمته من المشاركة ضد ليجانيس ولم يتحدد بعد موفقه من المشاركة في لقاء الليلة .

 

وتسببت لعنة الإصابات في إبعاد نيلسون سيميدو الظهير الأيسر وجوردي ألبا الظهير الأيسر عن غياب الثنائي على مباريات الفريق الأخيرة على الرغم من نشر بعض المصادر الصحفية أنباء تفيد قدرة بعض اللاعبين على اللحاق بالمباراة .

 

قلق فالفيردي

 

وفي حالة قرر الجهاز الطبي للفريق الكتالوني إعطاء الضوء الأخضر لبعض المصابين بالمشاركة في المباريات إلا أن فالفيردي لن يٌخاطر بمشاركة أي منهما خوفاً من تفاقم الإصابة نظراً لأن العديد من المباريات ستكون قوية ومثيرة .

 

ولعل أبرز المباريات التي ينتظرها فالفيردي بفارغ الصبر لقاء أتلتيكو مدريد في الليجا الجولة المقبلة والتي ستحدد بشكل كبير مصير الفريق في بطولته المفضلة التي يحمل لقبها خلال السنوات القليلة الماضية .

 

أومتيتي حل مؤقت

 

سيكون إعتماد فالفيردي في قلب الدفاع على الفرنسي صامويل أومتيتي العائد من الإصابة خلال الفترة الماضية وهو الذي شارك في لقاء ليجانيس الماضي لكن الإعتماد عليه سيكون مقلق بسبب الحالة الفنية التي يعاني منها مؤخراً.

 

ولم يشارك أومتيتي خلال الشهرين الماضيين سوى في عدة مباريات قليلة للغاية ما يجعل حالته الفنية بعيدة عن مستواه المعهود والمعروف .

 

الشباك النظيفة أزمة مستمرة

 

على الرغم من أن برشلونة يمتلك حارس مرمى عملاق وهو الألماني مارك أندريه تيرشتيجن إلا أن الفريق لم يخرج بشباك نظيفة خلال معظم مبارياته ولعل المرة الأخيرة التي خرج بها الفريق بمباراتين متتاليتين دون أن تستقبل شباكه هدفاً في شهر أكتوبر الماضي ضد إشبيلية وإيبار.

 

ميسي هو الحل

 

ويبقى الحل السحري لبرشلونة متروك للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق والملهم الأول لزملائه في الملعب حيث دائماً ما يتلقى الليو الكرة من وسط الملعب المتمثل في فرينكي دي يونج وبوسكيتس.

 

ويتكفل الأفضل في العالم خمسة مرات بتوزيع الكرات يمينًا ويسارًا إلى زملاءه في الخط الهجومي أو يسجل الاهداف بمفرده .

 

فهل سينجح فالفيردي من الوصول الرسمي إلى دور الستة عشر من أبطال أوروبا أم سيتلقى خسارة قبل موقعة أتلتيكو مدريد ؟

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