Advertisements
Advertisements
Advertisements

جولة في عقل زيدان قبل موقعة باريس سان جيرمان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

يستعد فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء لمواجهة فريق نادي باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا .

 

وستكون المباراة بالنسبة للاعبي المرينجي ثأرية للغاية بعد الخسارة التي تلقاها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب حديثة الأمراء .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على جولة في عقل زين الدين زيدان قبل الموقعة الهامة والمرتقبة ضد رجال توماس توخيل .

 

القرارات المتذبذبة

 

البداية ستكون مع الخطة التي سيعول عليها زيدان لضرب دفاعات فريق نادي باريس سان جيرمان والأقرب أن يعتمد على طريقته المفضلة 4-3-3 بوجود كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازراد الثنائي الغير قابل للتغيير .

 

وسيكون الطرف الأيمن هو محل شك بالنسبة لزيزو الذي أكد أن فترة التوقف الدولي جعلت بعض اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة مثل الويلزي جاريث بيل الذي دفع به بديلاً في مباراة ريال سوسيداد .

 

وقد تكون أزمة اللاعب مع الجماهير بعد أن رفع علم بلاده مكتوب عليه " ويلز ، الجولف ، ريال مدريد " والتي جعلت عشاق المرينجي تنقلب عليه قد تكون عائقًا أمام بدايته أساسيًا وسيكون الأقرب الإعتماد على البرازيلي المتألق رودريجو .

 

ويتمثل الشك أيضًا فيما يخص مركز الظهير الأيسر للفريق حيث يمتلك الفرنسي ثنائي رائع متمثل في مارسيلو وفيرلاند ميندي وكلاً منهما قادر على البدء أساسيًا خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهرا عليه مؤخرًا.

 

تكتيك مغاير ومفاجئ

 

وبسبب إدراك زيدان لأهمية السيطرة على وسط ملعبه وإفتكاك الكرة من بين أقدام لاعبي وسط ملعب باريس سان جيرمان سيفكر في اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب وقلب طريقة اللعب لتصبح 4-4-2 بوجود كاسيميرو بجانب فالفيردي وكروس ومودريتش .

 

وفي حالة قرر زيدان إقحام رباعي في وسط الملعب سيكون بيل ورودريجو على مقاعد البدلاء وإرسال مودريتش إلى الناحية اليمنى كما حدث في مباراة ريال سوسيداد بعد أن نجح في صناعة هدفين وسجل هدف .

 

وسيكون الجانب الأيمن مؤثر مع زيزو بوجود الاسباني كارفخال الذي يعد درع دفاعي حصين وسلاح هجومي قوي قادر على ربط مركز خط الدفاع بالوسط وإرسال الكرات العرضية على رأس المهاجمين .

 

وسيحصل البلجيكي إيدين هازارد على راحة أكبر من تكتيك اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب حيث يحتاج إلى إبراز قدراته وإيجاد المساحات التي تسمح له بالتصويب على مرمى الخصم .

 

عقابات مٌنتظرة

 

الدور الدفاعي يعتبر من أهم العقبات التي تنتظر زين الدين زيدان في مباراة اليوم نظراً لوجود لاعبين أصحاب مهارات في هجوم باريس سان جيرمان أمثال الفرنسي كيليان مبابي والاروجوياني إدينسون كافاني وماورو إيكاردي .

 

وفي حالة حدثت بعض الهفوات الكارثية على مستوى التمرير أو التمركز سيقبل مرمى المرينجي بالإضافة إلى أنه يجب على زيدان إيجاد مساحات بين الظهيرين وقلبي الدفاع والتي دائمًا ما يلعب عليها خصوم الريال .

 

هدف زيدان من مباراة باريس سان جيرمان

 

وقبل إنطلاق المباراة يدخل زيزو بنية واحدة فقط وهي الفوز بالمباراة ما يدفعه اللعب بصورة مريحة في اللقاء الأخير ضد كلوب بروج البلجيكي الذي يخوض مباراة مصيرية ضد جالطة سراي التركي وفي حالة لم يفز سيتأهل الريال رسميًا .

 

وفي حالة حقق الفريق البلجيكي الفوز سيتوجب على الريال حسم المباراة على حساب باريس سان جيرمان للتأهل وفي حالة تحقيق أي نتيجة بخلاف الفوز سيتأجل الحسم إلى الجولة النهائية في البطولة والتي تقام في بروج .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زين الدين زيدان زيدان ريال مدريد النسب

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

مفاجأة.. ميسي يكشف موعد رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف"

منذ ساعة و نصف

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يوجه صفعة قوية لصفقة القرن

منذ ساعة و نصف

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ أقل من ساعتين

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يواجه خطر الخروج المبكر من دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يهزم برشلونة في صفقة القرن وحلم زيدان الأكبر على أعتاب سانتياجو برنابيو

أخبار ريال مدريد: قنبلة مورينيو تهدد زيدان وصفقة مدوية تقترب من الريال وبيريز يختار خليفة زيزو صدمة كبري للريال

كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الريال II7SRY جول PLUS NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر بدون تقطيع LIVE HD كورة ستار رابط ماتش الريال NOW اونلاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج فوت بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

رابط beIN SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الريال يلا شوت NOW جول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status