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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في بث مباشر LIVE beIN SPORTS دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:08 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة البث المباشر للمباراة النارية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد YALA KOORA ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المباراة الهامة بين الناديين KOORA ONLINE.

كورة لايف وستكون تلك المباراة هامة من أجل حسم الصدارة في تلك المجموعة من جانب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي GOAL KOORA ومن جانب فريق ريال مدريد الإسباني من أجل التأهل لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما جمع الفريق الأبيض 7 نقاط خلال 4 مباريات حتى الآن YALA SHOOOT PLUS، ويسعى ريال مدريد لتكرار فوزه على فريق باريس سان جيرمان في السنوات الماضية.

يلا كورة وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي KOORA ONLINE.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو.
خط الوسط : توني كروس - فالفيردي - مودريتش - رودريجو.
خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين فريق باريس سان جيرمان وفريق ريال مدريد عبر بث المباشر على اليوتيوب وعلى الأسطورة ALASTORA وكان قد نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء YALA SHOOOT PLUS في العاصمة الفرنسية باريس، ويحتل الفريق الباريسي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط KOORA LIVE.

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