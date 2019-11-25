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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME SPORT ماتش الزمالك ZAMALEK

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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بوابة الفجر
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Yalla Shoot ييستضيف ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس مباراة قوية تجمع بين نادى الزمالك ونادى إنبي ببطولة الدوري المصري، يسعي فيها الزمالك لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز باللقاء الأخير له بالدوري يوم 19 أكتوبر الماضي على المقاولون العرب، بينما يسعي إنبي للعودة للطريق الصحيح بالمسابقة تحت قيادة حلمى طولان، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة اليوم بين الزمالك وانبي KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وإنبي KOORA STAR.

شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك وإنبي اليوم فى لقلء قوي سيذاع على قناة On Sport HD بتعليق حاتم بطيشة، فى لقاء ينتطره جماهير نادى الزمالك المتشوقة لرؤية فريقها بعد التوقف السابق الكبير، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وإنبي اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.

KOORA STAR موعد مباراة الزمالك وإنبي ببطولة الدوري والقنوات الناقلة
KOORA LIVE يحل نادى الزمالك ضيف ثقيل على إنبي بالدوري المصري، فى تمام السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD بتعليق حاتم بطيشة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وإنبي YALLA SHOOT، شاهد مباراة الزمالك وإنبي KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وإنبي KOORA STAR.

KOORA LIVE التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام إنبي
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي ، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمدي النقاز
خط الوسط : محمد حسن، أوناجم، زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو
خط الهجوم : عمر السعيد

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وإنبي اليوم YALLA SHOOT.

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