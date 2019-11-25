برلمانية: لا اختلاف على وزير الإسكان وأتوقع استمراره في منصبه

أعربت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رضائها الكامل عن أداء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلة: "أداءه هايل.. ومنذ أن أصبح وزيرًا للإسكان وهو دائم الحضور في اجتماعات اللجنة ويساهم في انجاز مشروعات القوانين المُحالة للجنة بالإضافة إلى أنه يناقش طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب باحترافية شديدة".



