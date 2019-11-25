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برلمانية: لا اختلاف على وزير الإسكان وأتوقع استمراره في منصبه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:26 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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أعربت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رضائها الكامل عن أداء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلة: "أداءه هايل.. ومنذ أن أصبح وزيرًا للإسكان وهو دائم الحضور في اجتماعات اللجنة ويساهم في انجاز مشروعات القوانين المُحالة للجنة بالإضافة إلى أنه يناقش طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب باحترافية شديدة". 

وقالت آمال في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إنها تتوقع أن يبقى الدكتور عاصم الجزار، كوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعديلات الوزارية الجديدة المُرتقبة، مُؤكدة أن التعديلات الوزارية تستهدف في المقام الأول ضخ دماء جديدة بالحكومة بغرض تطوير أداء الوزراء بشكل عام". 
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الكلمات المفتاحية

النائبة آمال رزق الله التعديلات الوزارية البرلمان أخبار مصر

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