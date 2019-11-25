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قطر تستهدف خطة " الديوك " لحصد لقب خليجي 24

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:08 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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وضعت المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24 اللمسات الأخيرة قبل إنطلاق البطولة بصفة رسمية يوم غداً الثلاثاء بمشاركة ثمانية منتخبات والتي تقام في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر المقبل .

 

ويراود طموح الحصول على اللقب الكثير من المنتخبات المشاركة في البطولة والتي يتمتع الكثير مكنها بجاهزية فنية كبيرة بعد أن خاضت الكثير من المباريات الودية والرسمية .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على الطريقة التي قد يتبعها المنتخب القطري من أجل حصد اللقب بعد حصوله على بطولة كأس آسيا 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة .

 

الدفاع خير وسيلة للهجوم

 

يدرك المنتخب القطري أن التحصين الدفاعي والصلابة من الركائز الأساسية للمنافسة على اللقب وهي نفس الطريقة التي إتبعها المنتخب الفرنسي الذي فاز ببطولة كأس العالم روسيا 2018 وعول خلالها ديشامب على التأمين والخطف بالهجمات المرتدة .

 

ويطمح المنتخب القطري في الخروج من المباريات بشباك نظيفة ما يعني أنه سيتجنب الخسارة كأول خطوة في طريق حسم المباريات والخطوة الثانية تكمن في أن يكون الأسلوب ممزوج بحس هجومي سريع وفعال على مرمى المنافس .

 

ولا يقصد بالدفاع أن يتكتل جميع اللاعبين في المناطق الخلفية وحصر الأدوار بمهام ووظائف دفاعية بل يقصد به بناء عمق دفاعي يصعب على أي خط هجوم إختراقه بالإضافة إلى ضرورة توفير المساندة الدفاعية من جانب لاعبي وسط الميدان .

 

وسيكون على المنتخب القطري على موعد مع إختيار لاعبين مميزين للغاية ومدى قدرتهم على تنفيذ التعليمات التي يطلبها منهم سانشيز المدير الفني للعنابي مع ضرورة بذل مجهود بدني عالي في الإرتداد الخلفي .

 

خطة فرنسا مقارنةً بقطر

 

وبالنظر إلى الطريقة التي نجح في تطبيقها المنتخب الفرنسي للحصول على اللقب نجد أنها كانت تعول على جودة لاعبي وسط الملعب حيث قاموا بنقل الكرة بأقل عدد من الباصات إلى خط الهجوم المتكون من كيليان مبابي وأنطوان جريزمان .

 

ونجح المنتخب الفرنسي في تسجيل أربعة عشر هدفاً خلال مباريات البطولة فيما إستقبلت شباك حارس مرماهم هوجو لوريس ستة أهداف فقط وهي أرقام تؤكد صلابة خط الدفاع ومتناته.

 

وقام المنتخب القطري بتجسيد تلك الطريقة في تصفيات كأس العالم المؤهلة  إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا حيث أحرز إحدى عشر هدفاً ولم يدخل مرماه سوى أربعة أهداف فقط .

 

فهل ينجح المنتخب القطري في إتباع خطة الديوك لحصد لقب خليجي 24 ؟

 

 

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