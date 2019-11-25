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«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
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«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر ضمن منافسات الدوري المصرى الممتاز مشاهدة مباريات اليوم 25 من نوفمبر يلا كورة مباشر فى مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدور الاول فى البطولة المصرية فى تغطية مباشرة لايف للمباراة من موقع كورة اون مشاهدة مباراة اليوم مباشر فى تغطية مباشرة لايف.


مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي مع الجونة فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب الجونة اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة الخامسة من الدور الاول فى بطولة الدورى المصري الممتاز كورة مباشر مباريات اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة المصرية مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع كورة اون لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للقاء.

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

موقف الفريقين فى جدول البطولة
بث مباشر مباراة الأهلي اليوم ضمن منافسات الدورى المصري ويحتل الترتيب الرابع من البطولة بعدد تسعة نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون فى تحديث مستمر.

يدخل فريق الجونة المباراة وهو يحتل الترتيب 13 ويمتلك اربعة نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون بدون تقطيع .

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والعالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق الأهلي مع فريق الجونة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز المصري فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

الدوري المصري الممتاز
موعد مباراة الأهلي مع الجونة
الساعة 5:00 مساء بتوقيت فى مصر
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى السعودية
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى الأردن
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى سوريا
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى فلسطين
«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

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