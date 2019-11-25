«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

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مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي مع الجونة فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب الجونة اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة الخامسة من الدور الاول فى بطولة الدورى المصري الممتاز كورة مباشر مباريات اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة المصرية مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع كورة اون لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للقاء.





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موقف الفريقين فى جدول البطولة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم ضمن منافسات الدورى المصري ويحتل الترتيب الرابع من البطولة بعدد تسعة نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون فى تحديث مستمر.





يدخل فريق الجونة المباراة وهو يحتل الترتيب 13 ويمتلك اربعة نقاط ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون بدون تقطيع .





مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي مع الجونة

الساعة 5:00 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى السعودية

الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى الأردن

الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى سوريا

الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى فلسطين

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