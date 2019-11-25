عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل.



ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الرابع على التوالي.



أما فريق الجونة فيسعى هو الأخر لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم خطوة على سلم ترتيب الدوري الممتاز.



وضم تشكيل الأهلي كلا من :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني- رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول



خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي



خط الهجوم : مروان محسن.



ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الجونة في المركز الثالث عشر بـ4 نقاط.