جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019
تنطلق الثلاثاء بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين "
خليجي 24 " والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة ويبحث الكثير من عشاق
الرياضة العربية عن جدول مباريات البطولة وهو ما يرصده لكم الفجر الرياضي في
التقرير التالي :-
جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019
|
الدور
|
اليوم والتاريخ
|
المباراة
|
التوقيت
|
الملعب
|
دور المجموعات
الجولة الأولى
|
الثلاثاء 26 /
11/ 2019
|
قطر ضد العراق
|
06:30
|
استاد خليفة
الدولي
استاد عبد الله
بن خليفة بنادي الدحيل
|
دور المجموعات
الجولة الثانية
|
الجمعة
29/11/2019
|
الامارات ضد
العراق
|
04:30
|
استاد خليفة
الدولي
استاد عبد الله
بن خليفة بنادي الدحيل
استاد عبد الله
بن خليفة بنادي الدحيل
|
دور المجموعات
الجولة الثالثة
|
الاثنين
2/11/2019
|
قطر ضد الامارات
اليمن ضد العراق
الكويت ضد
البحرين
عمان ضد
السعودية
|
04:30
07:00
|
استاد خليفة
الدولي
استاد عبد الله
بن خليفة بنادي الدحيل
استاد خليفة
الدولي
استاد عبد الله
بن خليفة بنادي الدحيل
|
الدور نصف
النهائي
|
الخميس
5/12/2019
|
أول المجموعة
الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية
أول المجموعة
الثانية ضد ثاني المجموعة الأولى
|
|
|
الدور النهائي
|
الاحد 8/12/2019
|
الفائز من نصف
النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني
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