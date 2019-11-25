جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019

الدور اليوم والتاريخ المباراة التوقيت الملعب

دور المجموعات الجولة الأولى الثلاثاء 26 / 11/ 2019







الأربعاء 27/11/2019 قطر ضد العراق

الامارات ضد اليمن



عمان ضد البحرين

السعودية ضد الكويت 06:30



08:30





04:30



07:00 استاد خليفة الدولي

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

دور المجموعات الجولة الثانية الجمعة 29/11/2019





السبت 30/11/2019 الامارات ضد العراق

اليمن ضد قطر

الكويت ضد عمان

البحرين ضد السعودية 04:30



07:00



04:30



07:00 استاد خليفة الدولي

إستاد خليفة الدولي استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

دور المجموعات الجولة الثالثة الاثنين 2/11/2019 قطر ضد الامارات اليمن ضد العراق الكويت ضد البحرين عمان ضد السعودية 04:30



04:30 07:00



07:00 استاد خليفة الدولي استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل استاد خليفة الدولي استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

الدور نصف النهائي الخميس 5/12/2019 أول المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية أول المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة الأولى