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جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:38 م
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خليجي 24
خليجي 24
محمد أيمن
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تنطلق الثلاثاء بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين " خليجي 24 " والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة ويبحث الكثير من عشاق الرياضة العربية عن جدول مباريات البطولة وهو ما يرصده لكم الفجر الرياضي في التقرير التالي :-

 

جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019

الدور

اليوم والتاريخ

المباراة

التوقيت

الملعب

دور المجموعات الجولة الأولى

الثلاثاء 26 / 11/ 2019



الأربعاء 27/11/2019

قطر ضد العراق
الامارات ضد اليمن

عمان ضد البحرين
السعودية ضد الكويت

06:30

08:30


04:30

07:00

استاد خليفة الدولي
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل  

دور المجموعات الجولة الثانية

الجمعة 29/11/2019


السبت 30/11/2019

الامارات ضد العراق
اليمن ضد قطر
الكويت ضد عمان
البحرين ضد السعودية

04:30

07:00

04:30

07:00

استاد خليفة الدولي
إستاد خليفة الدولي

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

دور المجموعات الجولة الثالثة

الاثنين 2/11/2019

قطر ضد الامارات

اليمن ضد العراق

الكويت ضد البحرين

عمان ضد السعودية

04:30

04:30

 

07:00

07:00

استاد خليفة الدولي

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

استاد خليفة الدولي

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

الدور نصف النهائي

الخميس

5/12/2019

أول المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة الأولى

 

 

الدور النهائي

الاحد 8/12/2019

الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

منتخبات خليجي 24 قطر ضد العراق جدول خليجي 24

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