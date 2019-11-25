خليجي 24 يهدد رقم أحمد حسن " الأسطوري "

تنطلق يوم غداً الثلاثاء بطولة خليجي 24 والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة والتي سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع وجبة كروية دسمة بها ويترقب الكثير من اللاعبين تلك البطولة لمساعدة منتخبات بلادهم وتحقيق أرقام فردية مميزة.

البداية مع إثنين من اللاعبين المخضرمين وهم الكويتي بدر المطوع والعماني أحمد مبارك الشهير بكانو واللذان يطمحان في أن يحققا أقصى إستفادة ممكنة منها لتهديد رقم قياسي لطالما صمد لسنوات عديدة ولم يقدر أحد على الوصول إليه .

وخاض قائد المنتخب العماني كانو مع منتخب بلاده 176 مباراة دولية حتى الآن ما جعله يتقاسم نفس عدد المباريات مع جانلويجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالي الذي يأتي في المركز الرابع على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخباتهم.

ويتصدر الدولي المصري أحمد حسن لاعب المنتخب المصري المعتزل قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم برصيد 184 مباراة ليتفوق على حارس مرمى المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع الذي خاض 178 مباراة .

في الوقت الذي يحتل فيه الدولي المكسيكي كلاوديو سواريز المركز الثالث برصيد 177 مباراة ويأتي قائد المنتخب الكويتي بدر المطوع خلف كانو وبوفون بمباراة واحدة فقط بعد أن لعب 175 مباراة مع الأزرق .

ويستطيع الثنائي خلال مشاركتهما في بطولة خليجي 24 التفوق على رقم بوفون وسواريز والوصول إلى رقم الدعيع ما يهدد عرش العميد أحمد حسن الذي مازال يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم في التاريخ .

وفي حالة شارك الثنائي مع منتخبات بلادهم في الثلاثة مباريات الخاصة بدور المجموعات وهو أمر منتظر أن يحدث بنسبة كبيرة سيرفع كانو رصيده من المباريات الدولية إلى الرقم 179 ما يجعله يقفز إلى المركز الثاني في القائمة .

في الوقت الذي سيتنافس فيه المطوع مع الدعيع على المركز الثالث أما في حالة وصول اللاعبان إلى الدور نصف النهائي سيساهم ذلك في إقتراب كلاً منهما مع أحمد حسن ما يجعل رقم العميد في خطر .