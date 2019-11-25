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عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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قدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضًا مغريًا لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتسبب عرض اتحاد جدة السعودي الملقب بالعميد الذي يفوق أضعاف عرض النادي الأهلي في تفكير محمود كهربا في إمكانية الرحيل إليه في الميركاتو الشتوي.

وبدأ نجم الزمالك السابق في سيناريو الضغط على مسئولي النادي الأهلي بسرعة إنهاء الجدل حول انضمامه بشكل نهائي بسبب العرض السعودي الذي يمتلكه خاصة أنه يشعر أنه قد يتم التضحية به في أي وقت حال عثور القلعة الحمراء على مهاجم إفريقي أقوى.

كان نجم الزمالك السابق قد شارك في مباراتي منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.


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