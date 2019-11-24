القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

دخل المهندس عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع زكريا السيد رئيس نادي إنبي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

القيعي يفاوض إنبي لتفعيل توقيع أسامة جلال مع الأهلي





ولمع اسم أسامة جلال مدافع فريق إنبي مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي أقيمت في مصر وتوج بها الفراعنة على حساب منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف.

وحرص المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على الاتصال بالمهندس زكريا السيد رئيس نادي إنبي من أجل حسم صفقة أسامة جلال مدافع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وطالب القيعي من رئيس نادي إنبي تفعيل توقيع عقد أسامة جلال في بداية الموسم بشكل رسمي خلال الأيام القادمة وإنهاء الصفقة.

ووقع أسامة جلال مدافع فريق إنبي على عقود انتقاله للنادي الأهلي في بداية الموسم لمدة 4 سنوات قادمة ولكن لم يتم تفعيل العقد بسب رفض علي ماهر المدير الفني السابق لفريق إنبي رحيل اللاعب إلى الأهلي في بداية الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام الجونة في الخامسة مساء غد الإثنين على ملعب الجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري والذي مقررا إقامته يوم 23 أكتوبر الماضي إلا أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف بطولة الدوري حتى انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت بمصر في الأيام الأخيرة وشارك بها اللاعب أسامة جلال وقدم عروضا قوية.