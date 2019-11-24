حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز سنورس بالفيوم





كما تم إزالة حالة بقرية جبلة وردم أساسات لبناء سور بطول 40 متر، كما تم إزالة 45 حالة لأرصفة مخالفة وعوائق خرسانية ومظلات حديدية فى الطريق العام بقرية بيهمو، وتم أيضًا إزالة حالة بقرية جرفس على مساحة 5 قراريط وإزالة حالة بقرية بيهمو على مساحة قيراط،كما تم إزالة عدد 2 حالة بمدينة سنورس على مساحة قيراط، وتم أيضًا إزالة حالة بالتوفيقية (قرية نقاليفة) على مساحة قيراطين،كما تم إزالة حالة بمدينة سنورس (عزبة الحناوى) وإزالة سور بطول 20 مترًا على الأراضى الزراعية، وتم أيضًا إزالة حالة بقرية منشأة بنى عتمان على مساحة 18 سهم، كما تم إزالة سور وردم أساسات بقرية نقاليفة على مساحة 4 قراريط، كما تم إزالة مبانى بطول 40 متر×60متر وبإرتفاع 2 متر بقرية السعيدية، كما تم إزالة حالة بقرية سنهور القبلية على مساحة قيراط.

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بمجموعة من الحملات لإزالة التعديات، حيث تم شن عدة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، حيث تم إزالة حالة بطريق (القاهرة - الفيوم)، على مساحة قيراط، كما تم إزالة حالة على مساحة قيراط بمدينة سنورس.